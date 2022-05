Istituto Superiore Sanità: cresce numero fumatori, +800mila

Torna a crescere il numero di fumatori in Italia: sono infatti circa 800mila in più rispetto al 2019. È il primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi. È inoltre triplicato il consumo di tabacco riscaldato. È la fotografia scattata dal report dell'Istituto superiore di sanità in occasione della Giornata mondiale senza tabacco promossa dall'Oms, che si celebra il 31 maggio. Quasi un italiano su quattro, il 24,2% è dunque un fumatore: una percentuale che non era stata mai più registrata dal 2006. Nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica, la percentuale di fumatori era del 22%.