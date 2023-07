EMERGENZE IT-alert: oggi il messaggio di prova in Emilia Romagna e a San Marino

È previsto per oggi alle 12.00 il messaggio di prova del sistema di allarme nazionale IT-alert che si attiva anche in Emilia Romagna. Nel 2024 il sistema diventerà operativo in tutta Italia. Niente paura dunque per tutti coloro che avranno il telefono agganciato alle celle regionali: si tratta di un test. A suonare saranno anche i cellulari agganciati a San Marino, incluso come territorio alla prova. Dalla Protezione Civile del Titano e dell'Emilia-Romagna la richiesta di rispondere al questionario sul sito it-alert.it dopo la notifica.

