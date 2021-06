Italia: 1.273 nuovi positivi. Da oggi coprifuoco a mezzanotte

I dati in Italia

Sono 1.273 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 84.567 tamponi effettuati. 65 i decessi, in aumento rispetto ai 51 di ieri mentre resta stabile il tasso di positività all'1,5%. 759 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, un calo di 15 rispetto a ieri nel saldo quotidiano entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 25. Da oggi in tutta Italia il coprifuoco slitta a mezzanotte e Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto diventano zona bianca. Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha fissato come obiettivo, da raggiungere entro settembre, la vaccinazione dell'80% della popolazione, in totale quindi oltre 54 milioni di italiani.

In Emilia-Romagna 155 nuovi positivi. Aumentano i guariti (+642) e continuano a calare i casi attivi (-490), tre i decessi registrati. In Regione da oggi partono le vaccinazioni per i cittadini con meno di 40 anni e per gli operatori del turismo.