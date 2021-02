Italia: 12.956 nuovi contagi. In Europa oltre 500.000 morti totali

Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 336 le vittime. 310.994 i tamponi eseguiti con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che sale al 4,1% dal 3,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.128, 12 in meno rispetto a ieri nonostante 155 nuovi ingressi.









Intanto il Ministero della Salute ha dettato le regole per il vaccino Astrazeneca: il siero viene raccomandato alle persone dai 18 fino ai 55 anni in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione. La seconda dose andrà effettuato dopo 12 settimane e comunque a distanza di almeno 10 dalla prima, verificando lo stato di salute, comprese eventuali reazioni avverse o effetti collaterali.

Autocritica sui vaccini, nell'intervento all'Eurocamera, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen: “Siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni, troppo ottimisti sulla produzione di massa e forse un po' troppo sicuri sulle consegne degli ordinativi” ha dichiarato. Intanto i morti totali in Europa hanno superato quota 500.000.

In Emilia Romagna su quasi 31.000 tamponi, 930 nuovi positivi. Oltre 2.000 i guariti e diminuiscono casi attivi e ricoveri. A Rimini 152 contagi nelle ultime 24 ore di cui però 106 risultano asintomatici. Due in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque invece i decessi.