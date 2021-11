COVID 19 Italia: 13.764 i nuovi contagi. Ok dall'Ema a vaccino Pfizer per bambini

Sono 13.764 i nuovi contagi nello stivale a fronte di 649.998 tamponi, 71 i decessi, ieri erano stati 85. In lieve calo il tasso di positività che si attesta al 2,1%. 588 i pazienti in terapia intensiva, 15 in più nelle ultime 24 ore nel saldo tra entrate e uscite; 57 gli ingressi giornalieri.

L'Ema ha dato il via libera al vaccino Pfizer per i bambini tra 5 e 11 anni. La Commissione tecnico scientifica dell'Aifa è stata convocata la prossima settimana per valutare la pronuncia dell'Ema e dare il suo parere per l'Italia. Il ministero della Salute raccomanda poi, a partire dal 1 dicembre 2021, la terza dose anche agli over 18 "nei dosaggi autorizzati, indipendentemente dal vaccino usato per il ciclo primario – scrivono in una circolare - e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 5 mesi”.

Prorogata sino al 31 dicembre la validità e il rilascio delle certificazioni di esenzione dal vaccino. Dal 6 dicembre in Italia entreranno poi in vigore le nuove misure approvate ieri con il decreto sul super green pass. Le eventuali restrizioni per le zone arancioni saranno valide solo per chi non ha la certificazione verde. Tutte le attività saranno precluse a chi non è vaccinato. Le persone non guarite o non vaccinate, facendo un tampone, potranno comunque andare a lavoro, accedere ai servizi essenziali e prendere i mezzi di trasporto. La validità del green pass è stata ridotta da 12 a 9 mesi e dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale sarà esteso anche al personale amministrativo di scuole o sanità, agli insegnanti e alle forze dell'ordine.

