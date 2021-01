COVID-19 Italia: 15.774 nuovi casi. Da venerdì nuova classificazione delle regioni per fasce di rischio "L'epidemia è nuovamente in una fase espansiva - ha detto il ministro Speranza alla Camera. Proroga al 30 aprile dello stato di emergenza

15.774 i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su poco meno di 176.000 tamponi. 507 le vittime, in diminuzione rispetto a ieri e scende anche il tasso di positività al 9%. 57 in meno i pazienti in terapia intensiva nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite ma preoccupa la situazione generale: i letti occupati da malati covid tornano sopra la soglia di allerta del 30%.

In Emilia Romagna 1.178 nuovi positivi su oltre 15.800 tamponi e 66 decessi. Salgono i guariti +3.324 e calano casi attivi e ricoveri. A Rimini 166 contagi, un nuovo paziente in terapia intensiva e 5 morti.

Venerdì nuove ordinanze: ad oggi sono 12 le regioni a rischio alto. "L'epidemia è nuovamente in una fase espansiva - ha detto il ministro Speranza alla Camera. Verrà prorogato al 30 aprile lo stato di emergenza. Confermato il divieto di spostamenti anche in zona gialla tra regioni e di asporto dopo le 18. In area gialla prevista la riapertura dei musei.

Per la prima volta si crea la zona bianca: in quest'area le limitazioni saranno relative solo alle regole fondamentali come indossare le mascherine e scatterà con meno di 50 casi per 100mila abitanti, e un indice Rt sotto a 1.

