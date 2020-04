COVID-19 Italia: 2.972 nuovi contagiati; ma crescono le guarigioni e rallenta l'incremento del numero di vittime

In Italia – complessivamente - sono oltre 91.000 i malati, con una crescita rispetto a ieri di 2.972. Lo ha reso noto la Protezione Civile. Positivi invece l'incremento delle guarigioni – 819 in più di ieri -; e la contrazione, per il secondo giorno consecutivo, degli accessi in terapia intensiva. Calano poi i ricoveri. E rallenta soprattutto l'incremento del numero di vittime da Covid-19. 525 nelle ultime 24 ore.

Tutto ciò mentre nel Mondo hanno superato quota 1,2 milioni i contagiati. Sempre più grave la situazione negli Stati Uniti, dove le positività sono quasi il triplo di Italia e Spagna, ed il quadruplo della Cina; con più di 2.500 decessi in sole 48 ore. “Ci saranno molti morti nelle prossime settimane e ci aspetteranno decisioni difficili”, ha ammesso Donald Trump, che ha inviato mille militari a New York.



