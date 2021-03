COVID 19 Italia: 26.062 nuovi contagi. Da lunedì ulteriori strette Dieci Regioni e la provincia di Trento, in fascia rossa. Le altre zone in arancione, a eccezione della Sardegna, unica in fascia bianca.

Con i contagi e le varianti in costante ascesa, l'Italia si tinge di rosso e arancione con limiti agli spostamenti e negozi e scuole chiusi quasi ovunque. La stretta entrerà in vigore da lunedì e varrà fino al 6 aprile ma alcune regioni, come il Piemonte, hanno deciso di anticipare le misure visto il tred. Dieci Regioni e la provincia di Trento, in fascia rossa. Le altre zone in arancione, a eccezione della Sardegna, unica in fascia bianca.

Sono 26.062 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime 317, ieri erano state 380. 372.944 i tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno è del 6,98%%, ieri era stato del 7,2%. Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva. Il saldo giornaliero tra entrate e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono circa 3.000 (2.982), 14.970 le guarigioni odierne.

In Emilia-Romagna 2.950 positivi su un totale di 39.228 tamponi. Purtroppo si registrano 31 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 354, 4 in più di ieri, 3.254 quelli negli altri reparti Covid (+60). A Rimini 261 nuovi casi e un decesso. Invariato a 25 il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Circa 80 le persone guarite. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 574.396 dosi; sul totale, 183.168 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Da lunedì 15 marzo sono aperte le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 75 ai 79 anni.

