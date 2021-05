COVID 19 Italia: 5.506 nuovi casi nelle ultime 24 ore Elevato il numero di tamponi eseguiti, quasi 290.000

Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. In crescita rispetto a ieri ma sono aumentati anche il numero di tamponi eseguiti, 287.256, oltre 20.000 in più della giornata precedente. Diminuiscono le vittime anche se purtroppo se ne contano ancora 149. Sono 1.643 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 46 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 70.

In Emilia Romagna su 23.121 tamponi, 328 i positivi, circa l'1,4%. Aumentano i guariti (+583) e calano casi attivi (-264) e ricoveri (-70). 33 i nuovi contagi a Rimini, invariato il numero di pazienti in terapia intensiva e nessun decesso.

Da Bruxelles arriva il forte pressing affinché aumenti la produzione di vaccini. “Siamo alla svolta” dice il vicepresidente della commissione Dombrovskis. E l'Europa è anche pronta ad esaminare proposte relative a una rinuncia mirata e limitata nel tempo ai diritti di proprietà intellettuale dei brevetti.

