Italia al voto. Arrivano i primi risultati dall'Europa

Election Day in l'Italia, alle prese con un doppio appuntamento elettorale: europee e amministrative.

Affluenza al voto in aumento in quasi tutta l'Ue e arrivano anche i primi risultati dai Paesi nei quali si sono chiuse le urne. In Italia chiuderanno alle 23.

In Germania l'Unione Crisitano democratica di Germania di Angela Merkel si conferma il primo partito negli exit poll per le europee con il 27.5%, ma perde il 7,8%. Volano i Verdi sopra il 20%. In Austria, vincono popolari di Kurz, In Grecia si affermano i conservatori con il 36%, il partito di sinistra Syriza, del premier Alexis Tsipras.

L'affluenza rilevata in Italia alle 19, è attorno alle 43,10% in leggero aumento rispetto al 2014, ma sostanzialmente stabile



Si vota anche per le regionali in Piemonte e in 3.800 Comuni. In Emilia-Romagna si vota anche per 235 amministrazioni comunali. 16 i comuni interessati dal voto in provincia di Rimini. A Bellaria Igea Marina e Santarcangelo, gli unici due sopra i quindicimila abitanti, è previsto anche il ballottaggio nel caso nessun candidato superi il 50% più uno delle preferenze: l’eventuale secondo turo è in programma domenica nove giugno.Tra gli altri comuni interessati Verucchio e San Leo.

Al voto, recandosi direttamente nei comuni di provenienza, anche i cittadini italiani residenti a San Marino che – tra l'altro – nella maggior parte dei casi posseggono doppia cittadinanza e quindi voteranno anche domenica 2 giugno per i referendum previsti sul Titano.