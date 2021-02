Italia, andamento dei contagi in lieve rialzo

13.189 nuovi casi su 279.307 tamponi con un tasso di positività del 4,7%, ieri era al 3,9%. Purtroppo, ancora 476 i morti, ma scendono sia i ricoveri (-246) sia le terapie intensive (-69). Mentre l'Ordine dei Medici chiede all'Agenzia Italiana del Farmaco di dare il via libera alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali, per ridurre ospedalizzazioni e migliorare i risultati clinici e riuscire a condurre la campagna vaccinale in tempi più flessibili, proprio sulle vaccinazioni agli over 80 le Regioni proseguono in ordine sparso, fra caos nelle prenotazioni e lunghe attese.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In Emilia-Romagna: su oltre 23.800 tamponi processati, sono 1.047 i nuovi positivi (-904). Numeri in calo, come in calo sono i ricoveri a -57. Quasi il 95% dei casi attivi è in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi. Sul fronte vaccinazioni, con 223mila somministrazioni, sono più di 90mila i soggetti immunizzati. In Regione 76 decessi, di cui 3 in Provincia di Rimini, dove sono 147 le nuove positività.



I più letti della settimana: