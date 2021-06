COVID19 Italia: Astrazeneca solo agli over 60, emanata la circolare

Emanata dal ministero della Salute la circolare di aggiornamento del parere Cts sui vaccini. AstraZeneca sarà somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Chi è al di sotto di tale età e ha già ricevuto la prima dose di questo vaccino - sono circa 900 mila gli italiani in questa condizione - farà il richiamo con vaccini Pfizer o Moderna. I richiami andranno effettuati rispettando il lasso di tempo inizialmente previsto per Astrazeneca, dunque 8-12 settimane dopo la prima dose. Il vaccino J&J raccomandato agli over 60. E in specifici casi, per vantaggi unica dose e in assenza di altre opzioni, servirà parere Comitato etico territorialmente competente.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: