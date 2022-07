Italia: aut aut Meloni, "Intesa sul premier o niente alleanza"

Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Giorgia Meloni avverte il centrodestra: 'Senza accordo sulla premiership l'alleanza per governare insieme è inutile'. 'Chi ha un voto in più indica il premier', afferma Matteo Salvini. Carlo Calenda presenta con Bonino il Manifesto del fronte repubblicano, apre a Letta ('è una persona seria'), chiude a Di Maio, accoglie Gelmini e incontra a sorpresa Renzi: 'Come premier c'è solo Draghi'. 'Il tema non è in agenda', risponde il Pd, che riunisce stamattina la direzione. Forza Italia perde altri pezzi: lasciano le deputate Annalisa Baroni e Giusy Versace e l'assessore lombardo Mattinzoli.