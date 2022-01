COVID 19 Italia: calano i ricoveri, oltre 167mila i nuovi casi In Emilia-Romagna oltre il 99% dei casi attivi si trova in isolamento domiciliare

Sono 167.206 i nuovi casi di covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su oltre un milione di tamponi (1.097.287), le vittime sono invece 426. Cresce di qualche punto percentuale il tasso di positività oggi all'15,2% mentre scendono, nel saldo tra entrate e uscite, le terapie intensive, sono 29 in meno rispetto ieri; 123 gli ingressi giornalieri.

Da un analisi dell'Istituto Superiore della Sanità emerge che l'età media dei morti positivi al covid è di 80 anni, i deceduti vaccinati hanno un'età media più alta e più patologie preesistenti rispetto a quelli non vaccinati.

In Emilia-Romagna su 73.000 tamponi sono poco più di 19.000 i nuovi casi rilevati. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 152, due in più da ieri, 90 dei quali non vaccinati. I casi attivi sono quasi 400.000, il 99,3% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

