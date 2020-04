CORONAVIRUS Italia: calano per il nono giorno consecutivo le terapie intensive

Sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l'incremento era stato di 1.996. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nel punto quotidiano. Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Dei malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri - e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 19.899 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in territorio, con un aumento rispetto a ieri di 431. È l'incremento più basso da una settimana. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092.

Intanto, nel mondo complessivamente arrivano a oltre 1,8 milioni i casi; il numero dei decessi ha superato quota 110 mila. La maggior parte delle vittime, 75mila, riguardano l'Europa. Negli Stati Uniti il numero dei morti arriva a oltre 20.600.



