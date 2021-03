Italia: CdM riunito per il nuovo decreto anti-Covid. 467, nel Paese, i nuovi decessi

Al netto di quanto si deciderà nel Consiglio dei Ministri, iniziato nel pomeriggio, l'impianto del nuovo decreto resterà improntato alla prudenza. A preoccupare è infatti l'estrema diffusione della variante inglese, che non permetterebbe allentamenti, almeno per qualche tempo. Dal 7 al 30 aprile, dunque, tutte le Regioni dovrebbero essere in fascia arancione o rossa, con tutte le limitazioni del caso.









Stando ad una bozza, tuttavia, il Governo avrebbe la possibilità di approvare determinazioni in deroga, nel caso di bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione. Sul punto sarebbe comunque particolarmente acceso il dibattito, in seno all'Esecutivo. Il provvedimento, poi, come annunciato, conterrebbe anche lo scudo penale per i vaccinatori e l'obbligo di vaccino per il personale sanitario.

Campagna di immunizzazione che nel frattempo prosegue. Già somministrate oltre 10 milioni di dosi tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna, mentre il Governo punta alla produzione in Italia e almeno 4 aziende si dicono pronte. Nel frattempo sono quasi 24.000 i nuovi positivi al tampone, nel Paese. 467 i decessi. Il tasso di positività sale al 6,8%. In Emilia-Romagna prosegue la contrazione dei ricoveri; quasi 1.500, invece, i nuovi contagi. 131 nel Riminese, dove si contano anche 9 vittime. Proprio il numero dei decessi continua a preoccupare, in Regione. 58, complessivamente, nelle ultime 24 ore.