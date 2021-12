COVID 19 Italia: circa il 74% dei ricoverati in rianimazione sono persone non vaccinate Nelle ultime 24 ore 23.195 a fronte di 634.638 tamponi. Per l'Ecdc "la sola vaccinazione non permette di prevenirne l'impatto" della variante Omicron

Italia: circa il 74% dei ricoverati in rianimazione sono persone non vaccinate.

È un dato chiaro quello diffuso dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedalieri, nelle rianimazioni di 16 ospedali presi a campione la percentuale di pazienti non vaccinati presenti in terapia intensiva è del 74%. Nella settimana 7-14 dicembre sono cresciuti sia i pazienti con ciclo vaccinale completo sia non vaccinati per un incremento complessivo del 17%. I vaccinati in rianimazione hanno in media 70 anni e nell'80% dei casi sono affetti da altre patologie.

Tra i no vax, invece, solo il 52% ha la presenza o l'insorgenza di un'entità patologica accessoria e l'età media scende a 64 anni. Nelle ultime 24 ore in Italia sono 23.195 i nuovi casi rilevati a fronte di 634.638 tamponi. Il tasso di positività è al 3,6%, in aumento rispetto al 2,7 di ieri, 129 i decessi. Sono 870 i pazienti in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, 84 gli ingressi giornalieri.

Nuovo picco di contagi nelle Marche con 674 positivi rilevati. L'incremento riguarda soprattutto la provincia di Ancona, che totalizza 283 casi, seguita da Pesaro Urbino con 100. In Emilia Romagna crescono i ricoveri in intensiva. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 4,8%.

“La probabilità di un'ulteriore diffusione della variante Omicron è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l'impatto”. Lo afferma Andrea Ammon, la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). “È necessaria una rapida introduzione di misure non farmaceutiche – ha continuato – come mascherine, telelavoro, prevenire l'affollamento negli spazi pubblici, ridurre l'affollamento sui mezzi pubblici”.

