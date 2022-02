COVID 19 Italia: continua il calo di positivi e ricoveri Dall'Aifa intanto arriva l'ok per la quarta dose agli immunodepressi

Italia: continua il calo di positivi e ricoveri.

Sono 50.534 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltre 492.045 tamponi. 252 i decessi mentre il tasso di positività è al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri. Sono 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite mentre gli ingressi giornalieri sono 76.

Via libera del Comitato Tecnico Scientifico dell'Aifa alla quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. Tecnicamente non si tratterebbe proprio di una quarta dose, ma una dose booster alla fine del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e una aggiuntiva. La quarta dose, spiegano i tecnici, verrà somministrata con vaccini a mRna ed i tempi della somministrazione sono gli stessi della dose booster per la popolazione generale. E proprio riguardo le vaccinazioni l'Istituto Superiore di Sanità evidenzia come il tasso di ricovero per non vaccinati over 12 è di 5 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo e 9 volte maggiore sui vaccinati con booster. Il tasso di mortalità nell'ultimo mese per i non vaccinati è di circa 19 volte più alto sui vaccinati con terza dose mentre i ricoveri in intensive, spiega sempre l'ISS, è di 20 volte maggiore rispetto a chi ha avuto il booster.

Nel corso delle ultime settimane, aggiunge l'ISS, è stata registrata una diminuzione del numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva". Anche in Emilia Romagna circa 5.200 casi attivi in meno. Calano anche i ricoveri sia nei reparti ordinari sia in rianimazione. Purtroppo si registrano però altri 21 decessi di cui 3 nella provincia di Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: