COVID 19 Italia: cresce il dibattito sul conteggio dei dati Oltre 186.000 i nuovi contagi, cambiano colore Campania e Valle d'Aosta rispettivamente in giallo e arancione

Sono 186.253 i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 1.132.309 tamponi. Il tasso di positività è al 16,4%, in lieve aumento rispetto ieri e sono 360 i decessi: si tratta del numero più alto di morti in questa quarta ondata. 1,679 le persone ricoverate in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite.

Crescono intanto le tensioni riguardo la richiesta delle Regioni di conteggiare in modo diverso i casi giornalieri. Contro si schierano l'Ordine dei medici e il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta secondo il quale "la proposta di introdurre un nuovo sistema per conteggiare i pazienti Covid in ospedale è "inadeguata e rischiosa per ragioni cliniche e inapplicabile per ragioni organizzative".

Resta predominante la variante Omicron con oltre l'80% dei casi e dopo l'ultimo monitoraggio Campania e Valle d'Aosta cambiano colore passando rispettivamente in giallo e arancione. In Emilia Romagna, che rimane in zona gialla, nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.346 nuovi casi. In crescita i ricoveri nei reparti Covid mentre calano quelli nelle terapie intensive. A Rimini sono oltre 1.700 i nuovi positivi e 3 i decessi.

