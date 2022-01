COVID-19 Italia: da oggi parte nuova stretta sui non vaccinati. Riaprono le scuole

Italia: da oggi parte nuova stretta sui non vaccinati. Riaprono le scuole.

Da oggi, in Italia, il green pass rafforzato sarà obbligatorio ovunque, tranne che nei negozi e per i servizi essenziali. Parte dunque la stretta sui non vaccinati, decisa con l'ultimo decreto, con l'obbligo di certificazione verde rafforzata per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali all'aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto), per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. Cambiano anche i tempi per la somministrazione del booster: sarà possibile riceverlo già dopo 4 mesi, anziché 5.



Salgono intanto a 15 le regioni in zona gialla con il passaggio di colore di Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta, mentre la Lombardia - ma non sola - rischia a breve di finire in arancione. Il premier Mario Draghi illustrerà alle 18 in conferenza stampa, con i ministri Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, gli ultimi provvedimenti.

[Banner_Google_ADS]



In Italia oggi scatta anche la riapertura di tutte le scuole, con il timore di dover presto applicare la didattica a distanza a causa del dilagare dei contagi. Secondo il ministro dell'Istruzione, Bianchi, è possibile che oggi manchi il personale ma, assicura, 'gli istituti sono un posto sicuro'. La scelta di riportare gli studenti in aula, aggiunge, "è motivata dall'evidenza che il prolungato e diffuso uso di una distanza provoca problemi alla vita di una comunità".



Disagi in vista per i trasporti: Trenitalia ha comunicato la cancellazione di 180 treni regionali a partire da oggi, per un totale di 550 corse, a causa della diffusione dei contagi Omicron.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: