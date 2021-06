Italia: da oggi si torna a mangiare al chiuso in bar e ristoranti

Come previsto dal decreto sulle riaperture proseguono gli allentamenti alle misure anti-covid nella vicina Italia . Da oggi riaprono i ristoranti anche al chiuso, con obbligo di mascherina quando ci si alza dalla sedia. Il limite previsto è di massimo 4 persone per ogni tavolo. Non ci sono limiti di orario per la somministrazione di alimenti, ma rimane il coprifuoco notturno alle ore 23, che rimane in vigore fino al 6 giugno. In bar, pub e gelaterie torna la possibilità di consumare ai banconi, nel rispetto delle normative previste.









Novità anche per gli eventi sportivi, con stadi e palazzetti da oggi autorizzati ad accogliere nuovamente gli spettatori. Occorrerà rispettare il limite del 25% di capienza e di 1.000 persone per gli spalti all'aperto. Dal 7 giugno il coprifuoco passerà a mezzanotte, mentre dal 15 giugno tornerà la possibilità di organizzare matrimoni e congressi e di visitare parchi tematici.