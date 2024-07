Italia divisa a metà: caldo record al centro-sud, ma al nord violenti temporali e danni

Weekend rovente per la penisola italiana, con temperature record in diverse aree del Paese. Ma nelle ultime ore, come previsto dai bollettini, temporali al nord. Nubifragi, grandine, raffiche di vento hanno interessato Alpi, Prealpi, alcune zone della Pianura Padana e la Lombardia. A Milano interrotta una linea della metropolitana a causa di fulmini che hanno colpito due centraline. Sul territorio regionale esondazioni, allagamenti e cadute di alberi, con strade interrotte.

Forti disagi e danni anche in diverse aree di Piemonte e Trentino. In quest'ultima zona 250 le chiamate alla centrale per le emergenze a causa del maltempo. La situazione meteo sembra però essere in miglioramento. Le piogge, infatti, dovrebbero esaurirsi nella notte o, al più tardi, in mattinata.