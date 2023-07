METEO Italia divisa anche nei cieli: a Milano grandine danneggia il volo per New York, Olbia rovente impossibile atterrare

Il meteo divide l'Italia in due anche nei cieli. Situazioni diametralmente opposte infatti ieri ad Olbia e a Milano. Nel capoluogo lombardo è infatti stata sfiorata la tragedia: il volo della Delta partito da Malpensa con destinazione New York è stato investito da una tempesta di grandine subito dopo il decollo tanto che l'aereo ha riportato "alcuni danni" - dice la stessa compagnia - ed è stato dirottato per un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Fiumicino. Viceversa in Sardegna è stato impossibile per alcune ore far atterrare gli aerei a causa delle temperature roventi registrate sull'asfalto della pista: il termometro ha segnato 47 gradi. Tre gli aerei che non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli EasyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre sempre l'EasyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero.

