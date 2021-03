Italia, domani cambiano i colori alle regioni. In Ue immunità di gregge entro metà luglio

Da domani cambiano i colori delle Regioni. Toscana, Valle d'Aosta e Calabria tornano al rosso, mentre martedì il Lazio sarà promossa all'arancione, unica delle Regioni a migliorare la sua posizione. Tra domani e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino: in una settimana più di quanti ne siano stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio. 'Un effettivo cambio di passo', dice il commissario Figliuolo. Superate intanto le 9 milioni di dosi somministrate, di cui 3 milioni di richiami. Dopo Pasqua torneranno in classe 6 alunni su 10. In Italia il totale dei nuovi positivi è di 19.611 e 297 le vittime.

In Europa intanto il capo del task force Ue per i vaccini Breton prevede che l'immunità di gregge dal coronavirus sarà ottenuta entro metà luglio. Secondo il commissario francese, altre 360 milioni di dosi saranno consegnate in Europa entro giugno e 420 milioni a metà luglio. Breton, che è commissario Ue al mercato interno, ha mostrato il primo 'passaporto sanitario' europeo, il cui lancio è previsto per il 15 giugno. Sul documento, un codice QR e il tipo di vaccino effettuato. Il documento potrà essere richiesto per prendere un aereo, partecipare a eventi o entrare in un luogo pubblico, ma non sarà obbligatorio.