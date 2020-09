Italia: domani si vota, ma la paura scoraggia gli scrutatori

Campagna elettorale chiusa, domani il voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari e le Regionali in Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle D'Aosta, Campania e Veneto. Con l' incognita seggi, che si insediano oggi: la paura dei contagi scoraggia gli scrutatori. A Milano rinunce last minute di un centinaio di presidenti di seggio, così il Comune lancia un appello ai cittadini via social per chi voglia mettersi a disposizione.