REFERENDUM & REGIONALI Italia: domani si vota, ma la paura scoraggia gli scrutatori

Tutto pronto per le prime elezioni dell'era Covid, che coinvolgeranno oltre 46 milioni di italiani in 61.622 sezioni tra Referendum, Regionali, Comunali e Suppletive del Senato. Seggi insediati ma la paura dei contagi scoraggia gli scrutatori. A Milano rinunce last minute di un centinaio di presidenti di seggio, così il Comune lancia un appello ai cittadini via social per chi voglia mettersi a disposizione. Intanto il viceministro alla Salute Sileri sottolinea con favore il "ritorno alla normalità" rappresentato dalle urne. "Si vota in sicurezza - assicura - i protocolli eviteranno gli assembramenti, gel disinfettante all'esterno e all'interno, la matita verrà disinfettata".



