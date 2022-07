25SETTEMBRE Italia: due ex sindaci, conosciuti sul Titano, in pole per un posto a Roma

Andrea Gnassi e Domenica Spinelli, due sindaci che hanno fortemente caratterizzato il loro mandato amministrativo: il primo a Rimini, la seconda a Coriano. Sembrano essere i nomi candidabili per centro sinistra e centro destra alle politiche del 25 settembre. I tempi sono stretti e si andrà a votare per un parlamento dimagrito dalla legge costituzionale del 19 ottobre 2020: passando da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Ecco dunque le grandi manovre di queste ore, con riflettori puntati sull'ex sindaco di Rimini, perché, scrive 'il resto del Carlino' "servono candidati che siano davvero espressione dei territori". Insieme a quello di Andrea Gnassi, si fa il nome di Emma Petitti, attualmente presidente dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia Romagna. Saranno gli organismi regionali del Pd a sciogliere le riserve nei prossimi giorni.

Discorso analogo per Mimma Spinelli, attuale vicesindaco di Coriano, di Fratelli d'Italia, che non ha mai fatto mancare, negli ultimi anni, il suo appoggio a San Marino, sulle questioni più spinose che hanno visto la Serenissima impegnata con Roma: come il riconoscimento dello Sputnik. "Io sono a disposizione del partito" dichiara al Carlino. Questa la settimana decisiva per scegliere chi candidare.

E come biglietto da visita, entrambi possono vantare la riconferma al primo turno, delle amministrazioni governate per due mandati.

