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Italia e Corea intensificano la collaborazione firmando quattro accordi

L'ex parlamentare Verdini rinviato a giudizio, processo a settembre

di Francesca Biliotti
12 giu 2026

La presidente del Consiglio ha accolto il presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung a Villa Pamphilj, per l'incontro bilaterale culminato con la definizione del Piano d'azione 2026-2030 tra i due Paesi, e la firma di quattro accordi specifici in materia politica, economica, scientifica-tecnologica, culturale, e nel campo della sicurezza e difesa. Si rafforzano così gli investimenti reciproci e gli interscambi commerciali che, con circa 11 miliardi di euro, di cui 6 sono le esportazioni italiane, fa della Corea il primo mercato asiatico per l'export italiano in termini pro capite. Il presidente coreano è stato ricevuto anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio nell'inchiesta romana sulle commesse Anas. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha dato via libera al patteggiamento a due anni e dieci mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Il processo di Verdini padre è stato fissato al 16 settembre.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella




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