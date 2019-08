Italia, è già scontro sui tempi della crisi di governo

La crisi di governo in Italia. Si discute sui tempi, Matteo Salvini attacca M5S e Pd, e ipotizza strani inciuci tra gli avversari con l'obiettivo di prendere tempo. Il M5S, con Di Maio, pur smentendo accordi con altri partiti, ha lanciato un appello affinché tutte le forze politiche firmino la proposta di calendarizzare d'emergenza il taglio di 345 parlamentari. “Vogliamo si faccia prima delle dichiarazioni di Conte alle Camere”, dice Di Maio. Lunedì pomeriggio si vedranno i capigruppo in Senato per decidere quando discutere la mozione di sfiducia della Lega a Conte: Salvini vorrebbe subito il giorno dopo, ma 19 e 20 agosto sono le date più verosimili per il voto di sfiducia. Prima di questo, il Partito Democratico vorrebbe si discutesse la sua mozione di sfiducia, nei confronti di Matteo Salvini. Dopo la palla passerà al Capo dello Stato: il presidente Mattarella per ora osserva gli sviluppi, si è ritirato per qualche giorno alla Maddalena e attende l'apertura formale della crisi, per poi avviare al Quirinale quelle che già si annunciano come consultazioni lampo. Intanto lo spread ha ripreso a volare, Piazza Affari ha perso il 2,48% e Fitch conferma il rating tripla B con outlook negativo, mettendo in evidenza come sull'Italia pesino debito pubblico, lenta crescita e incertezza politica.