Italia: entra in vigore fino al 24 novembre il nuovo dpcm.

Entra in vigore fino al 24 novembre, il nuovo dpcm con le misure anti-covid con cui il Governo vuol farci "arrivare sereni a Natale". Insoddisfatti gli enti locali, sul piede di guerra molte categorie. E proteste in varie città, da Napoli a Milano. Sindacati convocati per mercoledì da Conte. Il premier parla di "indennizzi già pronti", che dovrebbero arrivare in Cdm tra oggi e domani. Mentre il viceministro all'Economia, Antonio Misiani avverte che "le imprese che dovranno chiudere totalmente avranno un contributo a fondo perduto maggiore di quelle che abbasseranno la serranda alle 18".

Nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia: per la prima volta dall'inizio della pandemia superano quota 20mila in un giorno, su quasi 162 mila tamponi. In calo invece l'incremento del numero dei decessi



