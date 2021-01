Italia 'gialla' tranne 5 regioni. Azzolina, "studenti arrabbiati per scuole chiuse, hanno ragione"

Da oggi tutta Italia in zona gialla anti-Covid tranne Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che restano arancioni. Atteso il vertice tra Governo e regioni sul nuovo dpcm che entrerà in vigore dal 16. Previsti un'ulteriore stretta alla movida, il divieto di spostamento anche tra regioni gialle e la possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni. Governatori contro l'entrata in zona rossa con 250 contagiati per 100mila abitanti.





Rientro in classe per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana (poco più di 166 mila), Abruzzo (56.500) e Valle d'Aosta. E sulla Didattica a distanza alle superiori è intervenuta la ministra Azzolina: "Capisco i ragazzi: il diritto all'istruzione è essenziale, sarei anch'io arrabbiata. Io ho il dovere di dire loro che il governo ha fatto tutto quello che doveva per il rientro a scuola. A maggio 2020 i medici mi scrivevano per chiedere di lasciare chiusa la scuola e così è stato, oggi ricevo lettere di tanti medici che mi chiedono di aprire le scuole: vedono le difficoltà dei loro figli. Ieri sera ho ricevuto la lettera di un anestesista". Così la responsabile dell'Istruzione su Radio Rai 1, anticipando che a breve ci sarà una decisione sull'esame di maturità.