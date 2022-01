Italia, il 24 gennaio il voto per il Capo dello Stato

Italia, il 24 gennaio il voto per il Capo dello Stato.

Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle 15, per eleggere il presidente della Repubblica. "Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l'organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto", assicura Fico. Si moltiplicano intanto i contatti riservati tra i partiti. Berlusconi è convinto di avere i numeri per il Colle, ma Salvini lavora a un incontro con i leader e attacca Letta: "Mette veti e perde tempo". L'assemblea dei senatori M5s a "larghissima maggioranza" chiede il bis di Mattarella.

