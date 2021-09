Italia, il governo estende il Green pass anche al personale esterno delle scuole

Anche per chi si occupa di pulizie e mense nelle scuole dovrà avere obbligatoriamente il Green pass: via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto che estende l'uso del certificato non solo al personale scolastico, interno ed esterno, ma anche ai lavoratori delle Rsa. Nella riunione il presidente Draghi però annuncia “a breve un intervento più ampio di estensione dell'obbligo vaccinale”. La nuova norma vale fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente prevista per fine anno. Il decreto Green pass è approvato alla Camera, col sì della Lega, che pure aveva votato qualche emendamento contrario di Fratelli d'Italia. Il testo scade il 21 settembre ed ora va al Senato. L'Agenzia del farmaco ha dato l'ok alla terza dose, con priorità a immunodepressi e trapiantati, almeno 28 giorni dopo la seconda, e a grandi anziani, ospiti delle Rsa e sanitari a maggior rischio, almeno dopo 6 mesi. Resta sotto quota 6000 l'incremento odierno dei contagi (5.522), con un tasso di incidenza dell'1,8%.

Lieve calo di terapie intensive (-6) e ricoveri (-5); 59 i decessi. In Emilia-Romagna quasi 3 milioni di cittadini, il 74,4% di quelli vaccinabili, hanno completato il ciclo. E si avvicina all'83% la copertura con almeno una dose. Balzo delle somministrazioni ai più giovani, nella fascia 12-19 anni la prima dose è al 66,4% e la seconda dose al 46,3%, aumentata di 6 punti percentuali nell'ultima settimana. Sono 449 i nuovi positivi, il tasso di incidenza è all'1,5%. Per il secondo giorno consecutivo le terapie intensive sono stabili, un ricoverato in meno nei reparti Covid. Tre i decessi, uno nel riminese, terza provincia più colpita della Regione con 68 casi in più (57 sintomatici). Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden illustrerà un piano per la lotta alla pandemia che prevederà anche l'obbligo vaccinale per tutti i dipendenti federali, che non avranno nemmeno l'alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone. Tra gli altri obiettivi, l'avvio della terza dose, quella che in Israele hanno fatto quasi 2 milioni 700mila persone, mentre le nuove infezioni sono oltre tremila nelle ultime 24 ore, e nell'ultima settimana una media di 24 morti al giorno, 172 in totale. Il tasso di positività è comunque in calo.