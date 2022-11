Italia, il punto sulla settimana politica

La corrispondenza di Antonello De Fortuna

Il Governo Meloni è alla prova della sua prima finanziaria. Dal fisco alle pensioni, dal reddito di cittadinanza alla sanità: nuove misure per 35 miliardi di euro che sono il primo passo di una politica pensata su 5 anni – questo il mantra di Palazzo Chigi verso i critici nella maggioranza, Forza Italia in primis, che la giudicano poco coraggiosa. Tasse e reddito di cittadinanza le novità più immediate.

L’unità dell’opposizione è solo apparente: se PD, Cinquestelle, Verdi, sinistra e Più Europa promettono battaglia e - a dicembre - ricorso alla piazza, anche se con manifestazioni separate, Azione chiede e ottiene un incontro con Giorgia Meloni per un confronto.

Nel video, un brano dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e le interviste a Francesco Silvestri (M5S) e a Walter Verini (PD)