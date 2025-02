Italia in calo nell’Indice di Percezione della Corruzione: scende al 52° posto nel mondo

L’Italia scivola al 52° posto nella classifica globale dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2024, pubblicato oggi da Transparency International. Con un punteggio di 54, il Paese perde due punti rispetto all'anno scorso, segnando la prima inversione di tendenza dopo 13 anni di progressi. Tra i 27 Paesi dell'Unione Europea, l'Italia si piazza al 19° posto.

L'indice, che valuta la corruzione percepita nel settore pubblico in 180 Paesi su una scala da 0 (massima corruzione percepita) a 100 (minima corruzione percepita), evidenzia un rallentamento degli sforzi anticorruzione in tutta l’Europa occidentale, nonostante il punteggio medio della regione resti il più alto a livello globale (64 punti).

Secondo Michele Calleri, presidente di Transparency International Italia, il calo italiano è un campanello d’allarme: “Prevenzione, regolamentazione e cooperazione devono essere le priorità per rafforzare la lotta alla corruzione”. Calleri sottolinea inoltre l'importanza della nuova direttiva anticorruzione europea, che rappresenta un'opportunità da cogliere per innalzare gli standard di trasparenza a livello comunitario e nazionale. In Italia, la regolamentazione del conflitto di interessi e del lobbying viene indicata come uno dei passi fondamentali per contrastare il fenomeno.