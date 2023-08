PARCO TEMATICO Italia in Miniatura: funziona l'apertura serale agostana. Prossime date, il 16 e il 23 agosto Apertura serale anche per tutte le attrazioni: dalla gita in gondola sul Canal Grande nella piccola Venezia agli spettacoli live di artisti di strada, acrobati, ballerini, cantanti e musicisti.

Italiani da tutta la Penisola ma anche tanti stranieri hanno colto al volo l'occasione di godersi “Italia in Miniatura” by night. Insomma, "divertente di giorno, magica di notte", con le sue miniature “accese” lo scorso 9 agosto fino alle 22.30, per l'evento organizzato da Costa Edutainment per tre mercoledì consecutivi. Si replica infatti il 16 e il 23 agosto.

Non solo l’Italia riprodotta in scala - erano 50 miniature il 4 luglio 1970, oggi sono oltre 300 -, apertura serale anche per tutte le attrazioni: dalla gita in gondola sul Canal Grande nella piccola Venezia agli spettacoli live di artisti di strada, acrobati, ballerini, cantanti e musicisti, in un turbinio di effetti speciali acqua, luce e suono.

