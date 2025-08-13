Italia in Miniatura, torna “Divertente di Giorno, magica di notte”, tra musica, danza e spettacoli

In questo caldo agosto le principali città italiane come Milano, Roma, Bologna e Venezia sono da bollino rosso. Ai turisti tocca l'ardua sfida di sopportare le alte temperature visitando le meraviglie del nostro Paese. Ma c'è un posto in cui in poche ore si può ammirare tutto lo Stivale sia di giorno che di notte. È Italia in Miniatura, il parco di Rimini che dal 1970 propone in dimensioni ridotte città e monumenti del Belpaese. Ogni mercoledì di agosto è in programma l'evento “Divertente di Giorno, magica di notte” tra animazione e spettacoli dalle 10 alle 23.

"Per Italia in miniatura agosto inizia così: quattro serate speciali, ogni mercoledì, con il parco aperto fino alle 23 e un ricco programma per i nostri visitatori", ha raccomandato Davide Piva di Italia in Miniatura.

Dalle gondole di Venezia alla Valle dei Templi di Agrigento, dal Colosseo ai nuraghi i visitatori potranno conoscere le piazze, le chiese, i musei, i monumenti, i treni e le principali attrazioni italiane. Divertimento garantito con le danze tipiche del folklore italiano, la pizzica e la tarantella, ma anche trampolieri, acrobati e un grande show finale. E per i bambini trucco a tema e bolle di sapone giganti.

Nel servizio l'intervista a Davide Piva (Italia in Miniatura).








