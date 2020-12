Italia in zona arancione da oggi e fino al 30 dicembre

Nel video l'intervista alla dottoressa Maria Rosaria Capobianchi

Da oggi e fino al 30 dicembre l'Italia è in zona arancione, riaprono i negozi e sono consentiti gli spostamenti entro il Comune di appartenenza senza autocertificazione, dalle 5 alle 22. Possibile anche spostarsi dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro un raggio di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Ieri è iniziata la campagna vaccinale in tutta Europa, da oggi inizia la distribuzione dei vaccini, all'Italia arriveranno circa 470mila dosi del siero Pfizer-BionTech ogni settimana, poi dai primi di gennaio sono attesi anche i vaccini Oxford e Moderna. Intanto gli ultimi dati della John Hopkins University parlano di oltre 45 milione di guariti da Covid nel mondo, e di più di 80 milioni di contagiati, di cui quasi 20 negli Stati Uniti.





Nel video l'intervista alla dottoressa Maria Rosaria Capobianchi, direttrice Laboratorio Virologia Istituto Spallanzani, vaccinata ieri, che a capo del suo team riuscì a isolare e sequenziare, tra i primi ricercatori al mondo, il 2 febbraio 2020, il coronavirus Sars-CoV-2