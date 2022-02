COVID 19 Italia: indice Rt ai minimi da giugno e continuano a calare i ricoveri Giovanni Rezza avverte: "Dati positivi ma importante non abbassare la guardia"

Italia: indice Rt ai minimi da giugno e continuano a calare i ricoveri.

I dati dell'epidemia da Covid ancora in discesa in Italia. L'indice di trasmissibilità Rt non è mai stato così basso da giugno e il numero delle terapie intensive sono sotto il livello d'allerta per la prima volta da dicembre.

Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza però avverte: fondamentale continuare a rispettare il distanziamento, uso delle mascherine e ciclo vaccinale. Nel report dell'Istituto Superiore per la Sanità viene evidenziato come il tasso di mortalità per le persone non vaccinate sia 6 volte più alto rispetto a chi ha effettuato il ciclo completo e 17 volte più alto nei confronti di chi ha effettuato il booster.

Nelle ultime settimane i contagi continuano intanto a calare così come ospedalizzazioni e ricoveri nelle intensive ma continuano ad aumentare i decessi, spiega l'ISS. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni è al 3,1%, in leggera diminuzione rispetto a 7 giorni fa (3.2%). Quasi 233.000 il totale delle reinfezioni negli ultimi 6 mesi.

