COVID-19 Italia, ipotesi mascherine fino al 30 settembre su trasporti, non per esami

L'utilizzo delle mascherine potrebbe essere prorogato fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto (autobus, metro, treni, aerei, navi, ncc ecc). La norma compare in una bozza del decreto trasporti che l'ANSA ha potuto visionare, ma sarebbe - a quanto si apprende - ancora oggetto di verifica. Nella misura, di cui appunto si sta ancora discutendo, rientra l'utilizzo delle mascherine anche nelle strutture sanitarie ma non negli istituti scolastici nel corso degli esami del primo e del secondo ciclo di istruzione. Sulla scelta di passare da un obbligo ad una raccomandazione per la mascherina agli esami di maturità, Costa parla di “atto di fiducia e scelta di coerenza e buon senso”.

