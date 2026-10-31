Italia, l'onda lunga delle proteste. Polemica tra sindacati e governo e critiche sulla manovra

"Non vogliamo che la nostra protesta finisca con la manifestazione di ieri: le tende servono a costruire un punto di accumulo per rilanciare la lotta". Così due studenti dei collettivi spiegano il presidio che occupa via dei Fori Imperiali, a poche centinaia di metri dal Colosseo, dopo i cortei e mobilitazioni che hanno interessato oltre 60 città italiane.

Una cinquantina tra ragazzi, studenti e lavoratori, ha trascorso la notte in sacchi a pelo.

L'accampamento, in costante aumento di manifestanti, farà da cornice all'Assemblea nazionale promossa dall'Usb domenica.

"Questo governo sta criminalizzando ogni protesta nei suoi confronti e noi respingiamo al mittente le accuse sui problemi d'ordine pubblico: la protesta è il sale della democrazia". Ha detto Usb all'indomani delle manifestazioni.

"Se in piazza scendono milioni di persone, - ha affermato - il governo dovrebbe ascoltare, invece di nascondere le sofferenze sociali. Ieri si sono uniti ai lavoratori anche studenti, insegnanti e movimenti per la casa. È semmai l'esecutivo a causare vere tensioni con le scelte che impone al Paese", ha aggiunto la Confederazione.

Sindacati e opposizioni sulle barricate anche sulla riduzione del budget per la scuola nella manovra del governo.

“Il testo prevede il taglio di 7.000 posti in organico: una vergogna assoluta” denuncia il M5s.

“Chi sottrae risorse alla scuola non sta risparmiando, sta rubando futuro ai nostri ragazzi”, attacca il Pd.

Anche la Cisl esprime “netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio degli organici della scuola e ne chiede il ritiro”. “È esplosa una questione giovanile - sottolinea il sindacato- che non può essere ignorata: disagio, fragilità, povertà educative chiedono ascolto, presenza e continuità. Le scuole sono già in difficoltà. Indebolirle significa lasciare più soli studenti, famiglie e personale".

Intanto, è partito a Parigi il corteo del cosiddetto atto terzo della mobilitazione di sindacati, studenti e gilet gialli per la scuola e contro il carovita. Ma dopo la Francia e l'Italia, è il turno anche della Germania. Iniziata nel pomeriggio la manifestazione di migliaia di giovani alla porta di Brandeburgo, a Berlino, nel giorno in cui i ragazzi tedeschi protestano in altre trenta città del Paese.







