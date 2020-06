MERCATO Italia: lieve aumento dei prezzi a giugno, +0,1%

Italia: lieve aumento dei prezzi a giugno, +0,1%.

Nel mese di giugno 2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente). Lo rileva l'Istat sulla base delle stime preliminari.

L'Istat spiega che a determinare l'aumento dell'inflazione per il secondo mese consecutivo continua ad essere il prodotto di spinte contrapposte: quelle deflazionistiche provenienti dai prezzi dei Beni energetici (-12,1%) e quelle al rialzo dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (+2,3%) . L'inflazione di fondo, seppur in lieve rallentamento, si conferma quindi positiva (+0,7%).



I più letti della settimana: