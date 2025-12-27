Italia: manovra al traguardo. Via libera definitivo il 30 dicembre

Tagli fiscali per 7,9 miliardi, maggiori spese per 14,4: il pallottoliere della manovra si è fermato a 22,3 miliardi. Modifiche non ce ne saranno più. La Finanziaria arriva blindata in Commissione Bilancio - seduta lampo, i lavori riprenderanno domani alla Camera -, dopo la battaglia in Senato: 63 giorni per quello che lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha definito un 'percorso tortuoso'.

Il 30 dicembre il voto finale, con il ricorso alla fiducia. La manovra fissa come obiettivi quelli di tenere insieme tenuta economica - con la seconda riduzione Irpef e gli incentivi alle imprese - ed equilibrio dei conti pubblici. Mini-stretta sull'accesso alla pensione. Dalle fontane ai gatti randagi, tante le micro-misure locali. La manovra prevista è 'prudente, non stagnante', per usare le parole di Giorgetti. Non ci sarà una spinta alla crescita economica, che nelle stime del governo rimarrà a +0,7% nel 2026 grazie soprattutto all'ultimo anno di risorse del Pnrr. Il governo punta a far scendere il deficit appena sotto il 3% già nel 2025, con un anno d'anticipo. Il risultato consentirebbe all'Italia di uscire dalla procedura di disavanzo dell'Ue e di non considerare nei calcoli del deficit la crescente spesa per la difesa sulla quale i Paesi europei della Nato si sono impegnati.

"Inutile, persino dannosa – ribatte dalle pagine de La Stampa Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Pd -, non prevede alcuna misura per la crescita, che sarà pari allo zero anche nei prossimi tre anni, la peggiore tra tutti i 27 Paesi europei. Con questo governo l'Italia continua a perdere competitività e attrattiva". Parlando poi della maggioranza, "sono divisi su tante cose – aggiunge Bonaccini - E un ministro importante come Giorgetti, che viene commissariato dal suo partito, in un Paese normale si dimetterebbe un minuto dopo. Mai avuto dubbi, però, che trovassero un accordo, perché per Meloni – sottolinea - tenere insieme la maggioranza è un punto di autorevolezza. Ma le troppe promesse non mantenute - conclude Bonaccini - ora iniziano a pesare”.

Straordinari nel wee-end anche per il Senato: approvata la riforma della Corte dei Conti, con 93 sì, 51 no e 5 astenuti.







