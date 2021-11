Italia: multe raddoppiate per chi occupa parcheggio disabili, fino a 672 euro

Dai parcheggi rosa alla stretta sui monopattini, dai moto-taxi alla creazione di una newco per gestire le concessioni autostradali fino alla riforma dell'Anas. Sono alcune delle novità introdotte dal decreto Infrastrutture e Trasporti, approvato in Parlamento.

Arrivano gli "stalli rosa", posteggi riservati alle donne incinte e ai genitori con figli fino a due anni, e la sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili, nel caso in cui i parcheggi dedicati siano occupati. Più pensanti le multe del parcheggio selvaggio in questi spazi. Multe raddoppiate e sottrazione di punti triplicata per chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per il trasporto di disabili. Le sanzioni andranno da 168 a 672 euro (attualmente da 84 a 335 euro) e i punti decurtati, che oggi sono 2, diventeranno 6. A San Marino la multa è di 50 euro, ma dall'inizio anno l'infrazione comporta una segnalazione.







Stretta sull'uso dei monopattini elettrici con il divieto di parcheggio sui marciapiedi e zone di sosta dedicate, con la riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h, la confisca del mezzo truccato e il casco obbligatorio per i minorenni. Sarà possibile effettuare servizio taxi anche con motocicli e velocipedi.