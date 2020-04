Italia: nelle ultime 24 ore 727 nuovi decessi. Crescono di quasi 3.000 unità i contagi

A Palazzo Chigi si sta lavorando in queste ore per definire il Decreto con la proroga delle misure anticontagio fino al 13 aprile, come indicato dal ministro Speranza. L'obiettivo è varare il provvedimento entro questa sera. Nel Paese – fa sapere la Protezione Civile - sono 13.155 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 727. Saliti di quasi 3.000 unità i contagi: attualmente sono 80.572 i malati di covid-19 in Italia. 1.118, invece, i guariti nelle ultime 24 ore. Intanto si fa sempre più drammatica la situazione negli Stati Uniti, dove il numero delle vittime sarebbe raddoppiato in meno di tre giorni. Oltre 4.000 i morti a causa del coronavirus, di cui 1.550 a New York; con i casi di contagio accertati che salgono in tutto il Paese a 190.000. 563, invece, i decessi nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. I contagi complessivamente censiti sfiorano invece le 30.000 unità.