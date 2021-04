Italia: nessuna restrizione per Astrazeneca dall'EMA. Quasi 14.000 nuovi positivi

Sono 13.708 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi sono notevolmente risaliti dopo il forte calo del periodo pasquale a quota 339.939. Sono invece 627 le vittime in un giorno. Il tasso di positività è del 4% e sono 3.683 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in calo di 60 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 276. 20.927 le guarigioni registrate.

Sul vaccino di Astrazeneca oggi è intervenuta l'EMA: “Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino – ha spiegato l'autorità europea - quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio". I benefici del vaccino superano i rischi, aggiunge EMA, ma le persone che hanno ricevuto la dose devono cercare immediatamente assistenza medica se si sviluppano effetti collaterali, che restano comunque molto rari.









Da oggi sono tornati in classe 5,6 milioni di alunni, tra loro, 2,7 milioni sono della scuola d'infanzia e primo ciclo mentre poco meno di 3 milioni sono quelli che restano con la didattica a distanza.

Intanto in Emilia Romagna su quasi 32.000 tamponi, 576 nuovi positivi. Calano casi attivi e ricoveri e sono 2.415 le guarigioni. Oggi inoltre superato il milione di vaccini somministrati (1.003.754) di cui 320.363 seconde dosi. Nel riminese otto decessi, 57 in totale quelli in regione e 15 casi di positività.