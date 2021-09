29 SETTEMBRE Italia: 'Non dimenticare il Tuo cuore', check up cardiologici gratuiti per pazienti post infarto

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, 29 settembre, partirà in tutta Italia l'iniziativa Non dimenticare il Tuo cuore, che si svolgerà fino al 30 novembre: chiamando al numero verde 800 05 22 33 tutti i pazienti che nell'ultimo anno hanno subito un infarto o una rivascolarizzazione potranno prenotare gratuitamente una visita cardiologica in un Centro Specializzato. Il covid ha avuto purtroppo un forte impatto sulle malattie cardiovascolari ritardando o cancellando molti controlli.



In Italia ogni anno 130.000 persone hanno un infarto e il 20% di questi pazienti entro 12 mesi andrà incontro a un nuovo infarto. Il 60% è a rischio di un evento aterotrombotico. A 12 mesi dall’infarto è dunque molto importante un’attenta rivalutazione delle condizioni del paziente, ma purtroppo spesso non viene effettuata e molti pazienti non si sottopongono ai periodici controlli o sospendono la terapia medica. La situazione di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, e stiamo tuttora vivendo a causa della pandemia COVID-19, ha inoltre inevitabilmente messo in difficoltà molti pazienti con pregresso infarto miocardico o rivascolarizzazione coronarica.

Per dare una concreta risposta al fabbisogno di salute di questi cittadini, la Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri ANMCO, da sempre attiva per progetti di prevenzione cardiovascolare, ha ideato la 1° Campagna Nazionale di prevenzione Secondaria, Non dimenticare il Tuo cuore, dunque a partire dal 29 settembre, oltre 110 cardiologi di 31 cardiologie di 27 città di 12 regioni italiane effettueranno visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti ai pazienti che aderiranno alla Campagna.

Per informazioni visita il sito www.periltuocuore.it



