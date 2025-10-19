TUTELA DEL PATRIMONIO Italia Nostra denuncia “sfregio” alla Rocca di Montefiore Conca: scalpellate pietre trecentesche L’associazione chiede la sospensione immediata del cantiere: “Un’opera di altissimo impatto e difficilmente reversibile”. L’architetto Foschi: “La Rocca è museo di sé stessa, alterarne la struttura ne compromette la tutela”.

Un presunto “sfregio” alle mura storiche della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca è al centro della denuncia di Italia Nostra, che parla di “pietre trecentesche scalpellate” durante i lavori di riqualificazione in corso, finanziati con fondi PNRR.

“Pare che uno sconcertante sfregio sia appena stato eseguito sulle pluricentenarie mura della maestosa Rocca di Montefiore Conca – scrive l’associazione – dopo una serie di scavi, la rimozione della pavimentazione alla ‘pesarese’ e la posa di ferri da armatura per una consistente gettata di cemento a ridosso della muratura”.

L’architetto Marina Foschi, della sezione di Forlì e già consigliere nazionale, accorsa al cantiere dopo la segnalazione di una residente, spiega: “I lavori incidono sulla struttura muraria della scarpa e della torre soprastante nella quale viene ampliata la finestrella in cotto originale per consentire il passaggio. […] La Rocca è innanzi tutto museo di sé stessa […] L’ulteriore apertura forzata di un passaggio all’interno non potrebbe migliorarne la percezione ma certo modificherebbe in modo irreversibile la tutela del bene”.

Secondo Italia Nostra, il progetto mirerebbe a rendere più accessibile la Rocca, ma gli atti completi non sarebbero ancora disponibili. “È stato chiesto di valutare la sospensione dei lavori, in attesa di verifiche – scrive l’associazione – sospensione che ora sarebbe d’obbligo viste le pietre appena distrutte a martellate”.

