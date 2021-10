COVID 19 Italia: oltre 100 milioni i green pass scaricati Nelle ultime 24 ore sono 2.437 i nuovi positivi su oltre 381.000 tamponi

Italia: oltre 100 milioni i green pass scaricati.

Adesso il punto sul covid in Italia. Sono 2.437 i positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, 24 le vittime in un giorno, 10 in più di ieri. Oltre 381.000 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri; 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

In Emilia-Romagna 244 i nuovi positivi su quasi 21.000 tamponi. Con l'accelerazione degli ultimi giorni i green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni. Lo sprint si è registrato a cavallo dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori con il record toccato proprio venerdì con quasi 900.000 green pass.

