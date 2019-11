SALUTE Italia prima in Ue per morti da antibiotico-resistenza

Italia prima in Ue per morti da antibiotico-resistenza.

Dei 33.000 decessi che avvengono nei Paesi dell'Unione Europea ogni anno per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici, oltre 10.000 si registrano in Italia. Il che fa del Belpaese il primo in Europa per numero di morti legato all'antibiotico-resistenza. È il quadro aggiornato fornito dall'Istituto superiore di sanità in occasione della Settimana mondiale per l'uso consapevole degli antibiotici, dal 18 al 24 novembre. L'Iss rileva come pur in presenza di un "trend in leggero calo, i valori restano oltre la media europea".



I più letti della settimana: